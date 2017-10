Volleyball : VCO Schwerin nach Heimpleite gegen SCU Emlichheim sieglos

Volleyball-Zweitligist VC Olympia Schwerin bleibt in dieser Saison als einzige Mannschaft weiter sieglos und damit Tabellenletzter. Das junge Bundesstützpunkt-Team verlor am Sonntag vor heimischem Publikum gegen SCU Emlichheim mit 1:3 (27:29, 25:20, 9:25, 14:25). Dabei konnte Trainer Bart Jan van der Mark erneut nicht auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. So fehlte unter anderem Mittelblockerin Lea Ambrosius, die wegen Pfeifferschen Drüsenfiebers gleich mehrere Wochen ausfallen wird.