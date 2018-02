Volleyball : VCO Schwerin nach zwei Heimniederlagen weiter sieglos

Volleyball-Zweitligist VC Olympia Schwerin bleibt in dieser Saison als einzige Mannschaft weiter sieglos und damit Tabellenletzter. Das junge Bundesstützpunkt-Team verlor am Sonntag in der heimischen Volleyballhalle am Lambrechtsgrund gegen Tabellenführer DSHS SnowTrex Köln mit 1:3 (13:25, 22:25, 29:27, 20:25). Tags zuvor hatte es an gleicher Stelle gegen den Tabellenzweiten Bayer Leverkusen eine 0:3 (11:25, 10:25, 21:25)-Niederlage gegeben.

von dpa

04. Februar 2018, 18:18 Uhr

Das Team von Trainer Bart Jan van der Mark hat in 17 Saisonpartien lediglich sieben Sätze gewonnen. Absteigen können die Mecklenburgerinnen dennoch nicht, da sie mit einem Sonderspielrecht ausgestattet sind.