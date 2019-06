Bau : Veolia: Abgebrannte Müllsortieranlage wird wieder aufgebaut

Die bei einem Großbrand im vergangenen Sommer zerstörte Müllsortieranlage nahe des Rostocker Hafens wird wieder aufgebaut. In den nächsten Wochen werde der Bau der Sortierhalle für Leichtverpackungen beginnen, von Mitte 2020 an soll die Arbeit darin wieder aufgenommen werden, teilte das Entsorgungsunternehmen Veolia am Donnerstag mit. Im Juli 2018 war die Halle bei einem Feuer vernichtet worden, mehr als 100 Feuerwehrleute hatten damals eine ganze Nacht lang die Flammen bekämpft.

von dpa

20. Juni 2019, 11:48 Uhr

Nach Veolia-Angaben handelte es sich um die landesweit einzige Sortieranlage, in der Leichtverpackungen aus den gelben Tonnen sortiert werden konnten. Seitdem werde der Müll in andere Bundesländer gefahren. Zur damaligen Schadenshöhe und den Neubaukosten machte Veolia keine Angaben. Das Feuer war Teil einer Brandserie in Entsorgungsfirmen in Rostock und Umland. Experten gingen davon aus, dass die Brände durch die hohen Temperaturen im vergangenen Sommer begünstigt wurden.