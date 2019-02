Landtag : Verbände sehen Änderungsbedarf am Schulgesetz

von dpa

26. Februar 2019, 13:25 Uhr

Bei dem von Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) vorgelegten neuen Schulgesetz sehen mehrere Verbände noch erheblichen Änderungsbedarf. So machte der Landkreistag am Dienstag kurz vor der öffentlichen Anhörung zum Gesetz am Mittwoch im Landtag auf die nach seiner Meinung ungeklärte Übernahme der Mehrkosten aufmerksam. Die Bildungsgewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) beklagte das Fehlen einer strategischen Personalentwicklung. Der Flüchtlingsrat des Landes bemängelte Widersprüche im Schulgesetz zu EU-Recht und zur UN-Kinderrechtskonvention. Hesse hatte den Gesetzentwurf im Januar in den Landtag eingebracht und sich zuversichtlich gezeigt, dass Mecklenburg-Vorpommern damit «ein modernes und zeitgemäßes Gesetz» erhalte. Es soll zum Schuljahr 2019/2020 in Kraft treten.