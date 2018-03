Schulen : Verbände wollen sich für Ganztagsschule engagieren

von dpa

20. März 2018, 17:11 Uhr

Von Anglerverband bis Bärenwald: Mehrere Landesverbände und Einrichtungen wollen sich mit Nachmittagsangeboten in der Ganztagsschule einbringen. Sechs Verbände haben am Dienstag in Schwerin eine Rahmenvereinbarung mit dem Bildungsministerium unterschrieben, wie das Ministerium mitteilte. Dabei handele es sich um den Landesfeuerwehrverband, den Landesfußballverband, den Karneval-Landesverband, den Landesverband für Reiten, Fahren und Voltigieren, den Insel e.V. Rügen und die Bärenwald Müritz GmbH. Im Januar hatten den Angaben zufolge mehrere Dachverbände und Netzwerke in den Bereichen Kinder- und Jugendbildung, Kultur, Sport sowie die beiden Kirchen im Land die Kooperationsinitiative gestartet.