Tiere : Verband: Jagd würde für mehr Akzeptanz des Wolfs sorgen

von dpa

13. April 2019, 03:49 Uhr

Der Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern befürwortet die Jagd auf Problemwölfe und ganze Rudel. «Der Wolf wird sich in einer Kulturlandschaft nicht selbst regulieren», sagte Verbandspräsident Volker Böhning vor der Delegiertenversammlung am heutigen Samstag in Linstow (Landkreis Rostock). Mit der Bejagung durch ortsansässige Jäger würde die Akzeptanz des Wolfes in der Bevölkerung steigen, meinte er. Außerdem beschäftigt die Konferenzteilnehmer die Afrikanische Schweinepest (ASP). Da es weiter keinen Impfstoff gibt, muss zur Seuchenprophylaxe der Schwarzwildbestand reduziert werden. Im Jagdjahr 2017/18 wurde dem Jagdverband zufolge mit fast 86 000 erlegten Wildschweinen ein Rekord erzielt. Die Jäger brachten 25 000 Schwarzkittel oder 41 Prozent mehr zur Strecke als im Jahr zuvor.