Krankheiten : Verband: Touristische Kleinunternehmer brauchen Hilfe

Die vielen touristischen Kleinunternehmer in Mecklenburg-Vorpommern brauchen nach Ansicht des Geschäftsführers des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, angesichts des wegbrechenden Geschäfts dringend Hilfe. Die Hilfe müsse schnell und leicht zugänglich sein, sagte Woitendorf am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Er denke nicht nur an Kredite oder Liquiditätshilfen, sondern auch an nicht zurückzahlbare Zuschüssen. Dabei gehe es um kleine Pensionen, Surfschulen oder Imbisse, die nicht lange ohne Einnahmen durchhalten können. Die Unternehmen müssten sehr schnell die Hebel in die Hand bekommen, um ihr Personal halten zu können und dann nach dem Ende der Krise starten zu können.

von dpa

16. März 2020, 12:24 Uhr

Er hoffe, das eine landesweit einheitliche Regelung für den Tourismus gefunden wird. Woitendorf sprach mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf von einem «dicken roten Fragezeichen». «Das trifft die Branche ins Mark.» Die Folge werde eine Welle von Kurzarbeit sein.