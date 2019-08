Arbeitsmarkt : Verbesserte Jobchancen für Behinderte

Die gute Konjunktur und Personalbedarf in der Verwaltung erhöhen auch die Jobchancen für Menschen mit Behinderung. Nach Angaben des Sozialministeriums sind in Mecklenburg-Vorpommern jüngsten Erhebungen zufolge noch etwa 4200 Schwerbehinderte arbeitslos gemeldet, etwa ein Sechstel weniger als ein Jahr zuvor. Dennoch sehen Ministerium und Arbeitsagentur vor allem in der Wirtschaft noch Reserven für die Beschäftigung Schwerbehinderter. Der Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium, Rolf Schmachtenberg, informiert sich am Freitag bei einem Besuch in Schwerin über Wege zur Eingliederung von Behinderten auf dem Arbeitsmarkt.

von dpa

09. August 2019, 07:26 Uhr

Nach Angaben Arbeitsagentur-Direktion Nord sind im Nordosten fast 3000 Betriebe mit mindestens 20 Mitarbeitern gesetzlich verpflichtet, Behinderte zu beschäftigen. Doch viele erfüllten die Beschäftigungsquote von fünf Prozent nicht und fast ein Viertel dieser Firmen beschäftige überhaupt keinen Behinderten und zahlten stattdessen eine Abgabe, hieß es. Von 14 551 sogenannten Pflichtarbeitsplätzen für Behinderte waren im Jahr 2017 mehr als 3000 nicht besetzt. Neuere Angaben liegen nicht vor. Weil aber andere Arbeitgeber mehr Plätze bereitstellten, waren insgesamt 16 000 Schwerbehinderte beschäftigt.