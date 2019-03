Kriminalität : Verbotene Waffen und Munition bei Durchsuchung gefunden

Bei einer großangelegten Durchsuchung mehrerer Objekte in Freiberg hat die Polizei verbotene Waffen und Munition gefunden. Gegen einen 40-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Rund 40 Polizisten hatten am Dienstag die Objekte des Tatverdächtigen mit einer Hundestaffel durchkämmt.

von dpa

12. März 2019, 17:19 Uhr

Gegen den Mann wird bereits wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die Beamten fanden zudem Werkzeuge und Baumaschinen, die vermutlich aus Einbrüchen im Raum Freiberg stammen. Erste Gegenstände hätten bereits angezeigten Diebstählen zugeordnet werden können, hieß es.