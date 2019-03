Verbraucher : Verbraucherpreise in MV um 1,6 Prozent gestiegen

Die Verbraucher in Mecklenburg-Vorpommern haben im Februar für ihre Lebenshaltung im Schnitt 1,6 Prozent mehr bezahlt als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zum Januar 2019 stieg das Preisniveau um 0,4 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Schwerin mitteilte. Mit der Jahresteuerung von 1,6 Prozent entwickelten sich die Preise wie im Bundesdurchschnitt.

von dpa

01. März 2019, 13:06 Uhr

Überdurchschnittliche Steigerungen zu vor einem Jahr meldete das Amt für Gaststätten sowie Hotels und andere Übernachtungsstätten. Dort zogen die Preise um 6,8 Prozent an. Die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns zu Jahresbeginn von 8,84 Euro auf 9,19 Euro zu Jahresbeginn könnte dabei eine Rolle spielen. Strom, Gas und andere Brennstoffe schlugen mit einer Preissteigerung von 3,6 Prozent zu Buche. Dafür wurde es an der Tankstelle billiger: Die Kraftstoffpreise gaben dem Amt zufolge um 3 Prozent nach.