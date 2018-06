Kriminalität : Verbrechensbekämpfung: Deutsch-polnische DNA-Analyse

von dpa

18. Juni 2018, 11:15 Uhr

Deutschland und Polen wollen bei der grenzübeschreitenden Verbrechensbekämpfung enger zusammenarbeiten. Mit einem neuen EU-Projekt sollen die Verfahren zur DNA-Analyse aufeinander abgestimmt werden, wie das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern am Montag an seinem Sitz in Rampe bei Schwerin mitteilte. Die Fördersumme für das zwei Jahre dauernde Vorhaben mit dem offiziellen Titel «Identifizierung und Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität im Bereich der DNA-Diagnostik und der erforderlichen IT-Infrastruktur» betrage knapp eine Million Euro. Partner seien neben den Staatsanwaltschaften und der Kriminalpolizei in Stettin (Szczecin) und Rostock auch die Universitäten beider Städte sowie das Bundeskriminalamt.