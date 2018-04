Brände : Verdacht auf Brandstiftung nach Feuer in Wohnhaus

von dpa

21. April 2018, 10:06 Uhr

Ein Brand in einem Wohnhaus in Gnoien (Landkreis Rostock) hat einen Schaden von 20 000 Euro angerichtet. Neun Bewohner flüchteten in der Nacht zum Samstag aus dem Gebäude, wie die Polizei mitteilte. Eine 87-jährige Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr rückte mit mehr als 80 Mann an und löschte die Flammen. Ermittelt wird wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.