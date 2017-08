Kriminalität : Verdächtige nach Drogenrazzien in Untersuchungshaft

Nach mehreren großangelegten Drogenrazzien im Landkreis Vorpommern-Rügen ist laut Staatsanwaltschaft Stralsund auch der vierte Tatverdächtige am Donnerstag in Untersuchungshaft genommen worden. Nach Abschluss aller Hausdurchsuchungen könne zudem gesagt werden, dass 2,2 Kilogramm Marihuana, kleinere Mengen anderer Drogen sowie bis zu 40 000 Euro Bargeld gefunden wurden, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag.