Kriminalität : Verdächtige nach Messerangriff bleiben auf freiem Fuß

Zwei Rostocker, die in der Nacht zu Mittwoch einen Syrer mit einem Messer und einem Fahrradschloss angegriffen und schwer verletzt haben sollen, bleiben auf freiem Fuß. Entgegen früheren Informationen der Polizei vom Donnerstag sei kein Haftbefehl gegen die 28 und 39 Jahre alten Männer beantragt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock. Gegen sie wird ihm zufolge wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

von dpa

12. Juli 2018, 14:12 Uhr

Gemeinsam mit einer Frau soll das Trio den bisherigen Ermittlungen zufolge in einem S-Bahn-Tunnel zunächst ausländerfeindliche Parolen gerufen haben. Als ein 21-jähriger Syrer sie daraufhin zu Rede stellen wollte, sei er zunächst geschlagen und von dem 39-jährigen Hauptverdächtigen schließlich mit einem Messer angegriffen worden.

Dabei wurde der 21-jährige Syrer schwer an Thorax und Lunge verletzt, hieß es. Auch der 28-jährige Verdächtige habe ihn geschlagen und zudem versucht, seinen Hund auf ihn zu hetzen. Anschließend seien die Verdächtigen mit der Frau geflohen. Die Öffentlichkeitsfahndung hatte laut Polizeisprecherin bereits nach kurzer Zeit zum Erfolg geführt.

Es war der zweite schwere Übegriff auf Rostocker Syrer innerhalb weniger Tage. Am Samstagabend war ein syrischer Mann in einer Straßenbahn von zwei Tätern mit einem Elektroschocker angegriffen und am Kopf verletzt worden. Die Täter sollen russisch gesprochen haben.