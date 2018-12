Kriminalität : Verdächtiger nach mutmaßlichem Hammer-Angriff ermittelt

Nach dem Angriff auf einen Mann aus Gambia hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Er soll den Gambier am Montag mit einem Hammer geschlagen und verletzt haben. Die Wohnung des Verdächtigen sei bereits am Mittwoch durchsucht und Beweismittel sichergestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Weitere Details gab sie nicht bekannt, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.

06. Dezember 2018, 16:11 Uhr

Das 35 Jahre alte Opfer war früheren Angaben zufolge im Rostocker Stadtteil Lütten-Klein zunächst von zwei Männern und einer Frau aggressiv rassistisch beleidigt und dann von einem so heftig geschlagen worden, dass er mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gekommen war. Er hatte den Angaben zufolge einen Nasenbeinbruch und eine Gehirnerschütterung erlitten.