Gewerkschaften : Verdi fordert 4,5 Prozent Lohnplus für Einzelhandel

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten im Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern ein Lohnplus von 4,5 Prozent sowie 45 Euro mehr im Monat.

Kiel | Die Gewerkschaft fordert ebenfalls einen Mindestlohn von 12,50 Euro in der Stunde, wie Verdi am Montag mitteilte. Zudem soll die Ausbildungsvergütung um 70 Euro pro Ausbildungsjahr steigen. „Während der Pandemie haben die Beschäftigten unter erschwerten Arbeitsbedingungen und gestiegenem Arbeitsdruck dafür gesorgt, dass in weiten Teilen der Branche...

