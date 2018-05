Tarife : Verdi sieht Licht bei Gesprächen mit Helios-Kliniken

von dpa

31. Mai 2018, 20:31 Uhr

Bei den Tarifverhandlungen für die rund 2600 Beschäftigten bei den Helios-Kliniken im Norden gibt es nach Einschätzung der Gewerkschaft Verdi eine Annäherung. Es sei zwar bei den Gesprächen noch keine Einigung erzielt worden, aber es habe es so viel Bewegung gegeben, dass die Gespräche am kommenden Montag fortgesetzt werden könnten, teilte ein Sprecher am Donnerstagabend mit. «Auch wenn es noch keinen greifbaren Ergebnisse gibt, haben sich beide Seiten angenähert», sagte Verhandlungsführer Steffen Kühhirt. «Wir haben jetzt am Montag ein «kleines Finale» und sehen ein Einigungschance.» Verdi Nord setze alle bis zum Montag geplanten Arbeitskampfmaßnahmen aus. Am Mittwoch hatte Verdi überraschend zu Warnstreiks an drei Helios-Kliniken in Schleswig-Holstein aufgerufen, sie nach einer Gerichtsentscheidung aber wieder vorzeitig beendet.