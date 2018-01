Tarife : Verdi-Streik: Busverkehr im Schweriner Umland lahmgelegt

Ein Warnstreik hat am Dienstag den Schüler- und Linienbusverkehr im Umland von Schwerin fast komplett lahmgelegt. Mit Dienstbeginn legten am Morgen rund 120 der 200 Busfahrer des Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim die Arbeit nieder, wie Karl-Heinz Pliethe von der Gewerkschaft Verdie Nord in Hagenow sagte. Während im Süden des Großkreises fast alle Busse in den Depots blieben, seien in der Region Sternberg ein paar mehr Busse gefahren, da es dort weniger Gewerkschafter unter den Busfahrern gebe. Der Streik sollte etwa bis Mittag andauern.

von dpa

23. Januar 2018, 08:01 Uhr

Hintergrund ist die dritte Tarifverhandlungsrunde der Gewerkschaft mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern über mehr Geld für rund 1600 Busfahrer und Mitarbeiter in den kommunalen Nahverkehrsgesellschaften. Die Arbeitnehmer fordern mehr Geld.

Die dritte Runde der Verhandlung ist am Mittwoch in Rostock geplant. Am Montag waren bereits etliche Buslinien an der Mecklenburgischen Seenplatte bestreikt worden, am Mittwoch soll es wieder Warnstreiks bei einem anderen Busunternehmen geben.