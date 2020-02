Verkehr : Verdi: Vor Schulbeginn kein Busfahrer-Warnstreik

Im Tarifstreit um höhere Löhne für Bus- und Straßenbahnfahrer setzt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im Nordosten auf weitere Streiks - lässt aber offen, ab wann. «Wir haben einen Plan gemacht», sagte Verdi-Streikleiter Karl-Heinz Pliete am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Diese Woche werde nicht mehr gestreikt. Am Montag beginnt in Mecklenburg-Vorpommern nach zwei Wochen Ferien wieder die Schule. Ob dann wieder - wie zuletzt mehrfach - zu Warnstreiks aufgerufen wird, wollte Pliete nicht sagen. Man werde das aber «rechtzeitig vorher bekanntgeben.»

von dpa

20. Februar 2020, 09:53 Uhr

Am Montag war in Rostock die vierte Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Nahverkehr ergebnislos beendet worden. Der Kommunale Arbeitgeberverband hatte nach eigenen Angaben ein Plus von 70 Euro monatlich oder eine Einmalzahlung von 500 Euro bis 30. Juni angeboten, was etwa 4,4 Prozent mehr entspreche. Die Kommunen und Landkreise wiesen die Verdi-Forderung als «völlig überhöht» zurück, da sie eine Gehaltssteigerung von bis zu 20 Prozent bedeuten würde. Das hätte enorme Fahrpreiserhöhungen und Angebotskürzungen zur Folge.

«Wir wollen, dass die Arbeitgeber wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren», sagte Pliete. In den vergangenen Wochen hatten Busfahrer in den Landkreisen Rostock, Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Rügen sowie in Rostock und Greifswald die Arbeit niedergelegt, was wegen später Ankündigungen auf viel Kritik bei Eltern stieß.