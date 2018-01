Denkmäler : Verein: Kulturerbejahr für Erhalt nutzen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 15.Jan.2018 | 07:46 Uhr

Das Kulturerbejahr 2018 bietet nach Ansicht des Vereins der Guts- und Herrenhäuser in MV eine besondere Chance, auf die Vielfalt und Geschichte dieser Immobilien hinzuweisen. «Mecklenburg-Vorpommern hat mit seiner Dichte an Guts- und Herrenhäusern ein Alleinstellungsmerkmal», sagte der Vereinsvorsitzende Manfred Achtenhagen der Deutschen Presse-Agentur. Seiner Ansicht nach würde die Bewerbung des Schweriner Schlosses als Weltkulturerbe aussichtsreicher, wenn die Vielfalt der Guts- und Herrenhäuser und die dazugehörende Park- und Kulturlandschaft miteinbezogen würde. «Das Schweriner Schloss ist nicht typisch für das Land. Solche Bauten stehen in fast allen Bundesländern», sagte er.