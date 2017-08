Kriminalität : Vereinsgebäude bei Jarmen verwüstet: Staatsschutz ermittelt

In Vorpommern ist ein Gebäude eines Vereins, der deutsch-israelische Jugendtreffen organisiert, vollkommen verwüstet worden. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag in Schmarsow (Landkreis Vorpommern-Greifswald), wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen. Betroffen ist den Angaben zufolge der Verein «Land und Leute», der unter anderem Jugendbegegnungen in der ehemaligen Synagoge in Röbel organisiert. Ermittelt wird auch wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.