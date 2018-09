Landtag : Verfassungsschutz soll Daten von 14-Jährigen speichern

Verfassungsschützer in Mecklenburg-Vorpommern sollen nach dem Willen der Regierungskoalition künftig schon die Daten 14-Jähriger erfassen und speichern dürfen. Dies diene dazu, frühzeitig einer Radikalisierung und Hinwendung zu Extremismus entgegenzuwirken, heißt es in einem Antrag von SPD und CDU im Schweriner Landtag für die Landtagssitzung in dieser Woche. Bisher gilt eine Altersgrenze von 16 Jahren, wie ein Sprecher der SPD-Fraktion erläuterte. Mecklenburg-Vorpommern sei das einzige Bundesland, das noch nicht die Altersgrenze von 14 Jahren habe, die zugleich der Beginn der Strafmündigkeit sei.

von dpa

09. September 2018, 12:09 Uhr

Einen besonderen Anlass für die geplante Änderung des Landesverfassungsschutzgesetzes gibt es nach Worten des Sprechers nicht. Gespeichert werden sollen nach seinen Worten die Daten von Jugendlichen, die entsprechend auffällig geworden seien. So könne zum Beispiel sichergestellt werden, dass sie bei einem Umzug in ein anderes Bundesland auf dem Schirm der Behörden blieben.