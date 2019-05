Innere Sicherheit : Verfassungsschutz-Symposium zur Demokratie-Wehrhaftigkeit

von dpa

Zum 6. gemeinsamen Symposium der ostdeutschen Verfassungsschutzbehörden werden am heutigen Donnerstag rund 150 Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Medien, Behörden und Gewerkschaften in Schwerin erwartet. Anlässlich mehrerer Jubiläen in diesem Jahr, wie 100 Jahre Weimarer Republik, 70 Jahre Grundgesetz und 30 Jahre Mauerfall, stehe mit der Frage «Ist unsere Demokratie noch wehrhaft?» ein grundsätzliches Thema im Mittelpunkt der Vorträge und Diskussionen, teilte das Innenministerium mit. Als Redner werden unter anderem der Leiter der Abteilung Polizeilicher Staatsschutz im Bundeskriminalamt (BKA), Jürgen Peter, und der Berliner Politik-Professor und Leiter des Forschungsverbunds SED-Staat, Klaus Schroeder, erwartet. Mecklenburg-Vorpommern ist erstmals Gastgeber dieses Treffens.