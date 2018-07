Verkehr : Verfolgungsjagd: Betrunkener Autofahrer flüchtet vor Polizei

Ein betrunkener 34-Jähriger hat sich in Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht. Der Mann war am Samstagabend vor einer Polizeistreife geflohen, die ihn für eine Kontrolle stoppen wollte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei nahm er den Angaben zufolge bei Überholmanövern anderen Autofahrern an mehreren Stellen die Vorfahrt, wodurch es beinahe zu Unfällen gekommen sei.

von dpa

29. Juli 2018, 11:10 Uhr

Den Beamten gelang es schließlich, den 34-Jährigen zu stoppen. Weil er Widerstand leistete, wurden ihm Handfesseln angelegt. Eine Polizistin wurde leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Der Führerschein des 34-Jährigen wurde sichergestellt - und Anzeige wegen Widerstandes und Trunkenheit im Verkehr erstattet.