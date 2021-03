Kriminalität : Verfolgungsjagd: Polizei stellt Autofahrer mit 3,17 Promille

Mit mehr als drei Promille Atemalkohol und platten Reifen ist ein Autofahrer in Vorpommern der Polizei davongerast.

Löcknitz | Der 47-Jährige wurde nach mehreren Kilometern unweit von Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) von einem Streifenwagen gestoppt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte. Der Mann war am Morgen in Löcknitz durch seine Schlangenlinien-Fahrweise aufgefallen und sollte mit Nagelgurten gestoppt werden, was aber misslang. Allerdings wurden die Hinterreifen s...

