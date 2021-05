Extremismus : Verglasung von AfD-Büro beschädigt: Staatsschutz ermittelt

Am Bürgerbüro der Alternative für Deutschland (AfD) in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) sind am Wochenende ein Hakenkreuz und etliche Beschimpfungen in die Verglasung eingeritzt worden.

Wolgast | Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, wird geprüft, ob der Vorfall im Zusammenhang mit Protesten gegen den Landesparteitag der AfD-MV steht, der in Kemnitz bei Wolgast stattgefunden hat. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen. Die Beschädigungen in den Gläsern der Haustür und der Fenster seien am Sonntag festgestellt worden. Die Ve...

