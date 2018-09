Prozesse : Verhandlung zur Asylklage des zu Unrecht Abgeschobenen

Rund einen Monat nach seiner Rückkehr hat das Verwaltungsgericht Greifswald die Asylklage des zu Unrecht abgeschobenen Afghanen Nasibullah S. verhandelt. Eine Entscheidung werde aber erst in den nächsten zwei Wochen getroffen, sagte der Richter am Mittwoch in der Anhörung. Nasibullah S. sagte aus, ihm werde von den Taliban vorgeworfen, als Spion für die Regierung gearbeitet zu haben. Tatsächlich habe er das nie getan, sagte er.

von dpa

05. September 2018, 16:06 Uhr

Die Taliban hätten ihn zunächst persönlich bedroht und ihn dann schriftlich vorgeladen. Um ihn zu schnappen, hätten sie seinen Vater verhaftet, misshandelt und schließlich umgebracht. Daraufhin verließ der heute 20-Jährige nach eigenen Angaben das Land und traf im November 2015 in Deutschland ein.

S. war im Juli zusammen mit 68 weiteren Afghanen in einer Sammelabschiebung nach Kabul ausgeflogen worden, obwohl seine Klage vor dem Gericht noch lief. Der Fall wurde durch einen Medienbericht bekannt, woraufhin das Auswärtige Amt den jungen Mann zurückholte.