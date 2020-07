Verkehr : Verkehr wird gebremst: Nur noch 30 «Sachen» durch Waren

Der Verkehr soll auf der Bundesstraße 192 an der Müritz künftig noch langsamer laufen. Wie das Heilbad Waren an der Müritz am Dienstag mitteilte, hat das zuständige Landesamt der Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer zugestimmt. Dies betreffe etwa zwei Drittel der rund sechs Kilometer langen Durchfahrt. Hintergrund ist ein Lärmgutachten, nach dem Anwohner zu großen Belastungen ausgesetzt seien. Waren hat rund 21 000 Einwohner und wäre nach Einschätzung von Experten die erste größere Stadt im Nordosten, wo die Geschwindigkeit in dieser Form ganztägig auf der Hauptverkehrsstraße von 50 auf 30 «Sachen» reduziert wird.

von dpa

14. Juli 2020, 12:48 Uhr