Kriminalität : Verkehrskontrolle führt zu Wohnungsdurchsuchung: Drogenfund

Polizisten haben in der Wohnung eines Mannes in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) größere Mengen Drogen gefunden, nachdem sie ihn ursprünglich eigentlich wegen Handynutzung im Straßenverkehr angehalten hatten. Die Polizeibeamten stoppten den 18-Jährigen am Mittwoch auf seinem Fahrrad mit einem Handy in der Hand, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Bei der Kontrolle sei der Mann sehr nervös gewesen und seine Pupillen auffällig. Nachdem die Beamten eine grünliche, pflanzliche Substanz in seinem Rucksack fanden, habe er zugegeben, Drogen genommen zu haben.

von dpa

07. November 2019, 17:58 Uhr

Laut Polizeiangaben habe zudem ein Urintest bestätigt, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Da der Tatverdächtige wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannt war, sei im Anschluss dessen Wohnung durchsucht worden. Bei der Durchsuchung seien dann rund 400 Gramm Marihuana sowie 80 Gramm Haschisch sichergestellt worden. Aufgrund der großen Menge bestehe der Verdacht, dass der 18-Jährige damit handele.