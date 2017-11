Verkehr : Verkehrsminister Pegel stellt Gutachten zum Swinetunnel vor

Die polnische Stadt Swinemünde plant den Bau eines Tunnels unter dem Fluss Swine. Mit dem Projekt - so die Befürchtungen auf dem deutschen Teil Usedoms - wird die Insel noch stärker durch Verkehr belastet. Verkehrsminister Christan Pegel (SPD) stellt am Freitag in der Stadt Usedom (10.00 Uhr) ein Gutachten vor, das die Auswirkungen einer festen Swinequerung auf den Verkehr analysiert.