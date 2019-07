Verkehr : Verkehrsminister widmet sich auf Sommertour dem Straßenbau

Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) informiert sich im Rahmen seiner Sommertour heute über den Stand wichtiger Straßenbauprojekte im Land. Erste Station ist am Morgen die B321 in Schwerin, die auf vier Spuren erweitert wird. Die Ausfallstraße im Südosten der Landeshauptstadt ist auch ein wichtiger Autobahnzubringer.

30. Juli 2019, 05:17 Uhr

Danach fährt Pegel weiter Richtung Malchow (Mecklenburgische Seenplatte). Dort wird die Autobahnbrücke über den Petersdorfer See erneuert. Die Brückenhälfte in Fahrtrichtung Berlin war im Vorjahr bereits für den Verkehr freigegeben worden. Die Montage der Brückensegmente auf der Fahrbahn in Richtung Rostock soll in Kürze beginnen. Am Nachmittag will Pegel dann noch die Baustelle an der Ortsumgehung Neubrandenburg besuchen.

«Eine funktionierende und belastbare Verkehrsinfrastruktur ist die Basis eines erfolgreichen Standorts, sowohl für Wirtschaft und Touristen, als auch für die Menschen in unserem Bundesland», hob Pegel die Bedeutung leistungsfähiger Straßen hervor. Nach Angaben seines Ministeriums investieren Bund und Land in diesem Jahr mehr als 250 Millionen Euro in den Straßenbau.