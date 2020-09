Brände : Verletzte bei zwei Bränden in Mehrfamilienhäusern in Rostock

Die Rostocker Feuerwehr ist in der Nacht zu Mittwoch zu zwei Bränden in Mehrfamilienhäusern ausgerückt. Zwei Menschen erlitten Verletzungen. In Rostock-Evershagen brannte es im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr habe sieben Bewohner aus dem brennenden Haus gerettet, teilte ein Polizeisprecher mit. Unter den Geretteten seien ein schwer- und ein leichtverletzter Mensch gewesen. Zur Art der Verletzungen konnte er keine Angaben machen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Drei Wohnungen sind vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache und der entstandene Sachschaden waren zunächst noch unklar.

von dpa

16. September 2020, 06:21 Uhr