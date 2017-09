Kriminalität : Verletzte nach Massenschlägerei in Rostock

von dpa

24.Sep.2017

Bei einer Massenprügelei in Rostock sind mehrere mutmaßlich Beteiligte im Alter von 16 bis 18 Jahren verletzt worden. Zeugen zufolge sollen am Samstag in der Innenstadt 20 bis 30 Menschen mit Baseballschlägern und Schlagketten aufeinander eingeprügelt haben, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte stellten demnach acht teils verletzte Tatverdächtige. Die Polizisten fanden den Angaben zufolge einen Baseballschläger und eine Schlagkette. Die Ermittlungen dauerten an, die Polizei sucht Zeugen.

