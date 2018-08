Unfälle : Verletzter Motorradfahrer auf A20

Nach einem abgebrochenen Überholmanöver auf der Autobahn 20 zwischen den Anschlussstellen Anklam und Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in Fahrtrichtung Stettin (Szczecin) in Polen ist ein Autofahrer ins Schleudern geraten und hat einen Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen zum Sturz gebracht. Der verletzte 58 Jahre alte Kradfahrer wurde am Sonntag ins Klinikum Neubrandenburg gebracht, wie die Polizei mitteilte.

von dpa

19. August 2018, 17:00 Uhr

Der 39 Jahre alte Pkw-Fahrer wollte eine Gruppe von drei Motorradfahrern überholen. Nachdem er ausgeschert war, bemerkte er im Rückspiegel, dass sich hinter ihm ein Wagen mit hoher Geschwindigkeit auf der Überholspur näherte. Als er wieder auf die Spur einscheren wollte, kam er ins Schleudern, brachte sein Fahrzeug aber auf dem Standstreifen zum Stillstand. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn für etwa drei Stunden halbseitig gesperrt.