Kriminalität : Verletzter Syrer in Wismar: Entscheidung über Haftantrag

Im Fall des verletzten Syrers in Wismar entscheidet das Amtsgericht am Freitag über einen Haftantrag gegen einen tatverdächtigen 26-jährigen Deutschen. Er war am Donnerstag vorläufig festgenommen worden. Der 20-jährige Syrer war nach Angaben der Polizei am späten Mittwochabend in einem Park mit einer Eisenkette geschlagen und verletzt worden. Der Mann erlitt einen Nasenbeinbruch und Prellungen. Da ein fremdenfeindliches Motiv vermutet wurde, war der Staatsschutz eingeschaltet worden.

von dpa

31. August 2018, 06:48 Uhr

Der Syrer gab an, allein auf dem Heimweg von drei Deutsch sprechenden Männern angegriffen worden zu sein. Der Tatverdächtige bestritt den Vorwurf nach Angaben der Staatsanwaltschaft bei der polizeilichen Vernehmung. Er erklärte, selbst von Ausländern angegriffen worden zu sein, und berief sich dann auf sein Aussageverweigerungsrecht.