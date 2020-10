Telefone stehen nicht mehr still und Mails häufen sich: Weil in der Corona-Krise die Einreisebedingungen nach Mecklenburg-Vorpommern für Berliner verschärft wurden, hat die Tourismusbranche eine Menge Arbeit. An anderer Stelle droht ihr ein schmerzhafter Rückschlag.

von dpa

09. Oktober 2020, 17:01 Uhr