Tourismus : Verluste und Aufwand in Tourismusbranche durch Corona-Werte

Die Tourismusbranche Mecklenburg-Vorpommerns erwartet einen großen Arbeitsaufwand und hohe finanzielle Verluste durch die hohen Corona-Zahlen in Berlin. Touristische Anbieter, die in den kommenden Wochen Besucher aus der Bundeshauptstadt erwarteten, stünden gerade vor großen Herausforderungen, sagte Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbands, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. An den Telefonen, Rezeptionen und Mail-Postfächern sei sehr viel zu tun, um individuelle Lösungen für Menschen zu finden, die nicht mehr zu den gebuchten Unterkünften in Mecklenburg-Vorpommern anreisen können.

von dpa

09. Oktober 2020, 15:20 Uhr