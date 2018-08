Schifffahrt : Vermeintliche Seemine vor Hiddensee harmlos

von dpa

07. August 2018, 14:49 Uhr

Eine vermeintliche Seemine, die sich im Fischernetz eines Kutters vor Hiddensee verfangen hatte, ist ein harmloser Hohlkörper. Das stellte sich am Dienstag bei der Untersuchung des Munitionsbergungsdienstes heraus, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Am Montagabend hatte die Besatzung den Kutter auf Anweisung verlassen und auf ein anderes Boot umsteigen müssen, hatte die Wasserschutzpolizei zuvor mitgeteilt. Schiffe der Bundes- und Wasserschutzpolizei hatten den Bereich abgesperrt, der etwa sieben Seemeilen nordwestlich der Insel lag. Der zwei Meter lange Hohlkörper wurde am Dienstag vom Bundespolizeischiff «Arkona» nach Warnemünde gebracht und dort entsorgt, hieß es.