Notfälle : Vermisste Jugendliche leicht verletzt bei Dömitz gefunden

von dpa

18. Februar 2020, 12:04 Uhr

Eine vermisste 15-Jährige ist in einem Waldstück bei Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) leicht verletzt gefunden worden. Ein Polizeihubschrauber entdecke das Mädchen am frühen Dienstagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Sie hatte sich bei einem Sturz leichte Verletzungen zugezogen, war leicht unterkühlt und kam in ein Krankenhaus. Die Jugendliche war am späten Montagabend von zu Hause weggelaufen und hatte sich in dem Wald verirrt.