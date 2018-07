Notfälle : Vermisster Schwimmer in Westmecklenburg wahrscheinlich tot

von dpa

17. Juli 2018, 14:32 Uhr

Der im Pröbbower See bei Jesendorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) vermisste Schwimmer ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ums Leben gekommen. Taucher der Polizei hätten am Dienstag eine leblose männliche Person im Wasser gefunden, teilte die Polizei in Wismar mit. Aller Wahrscheinlichkeit nach handele es sich dabei um den seit Montag vermissten 38-Jährigen. Er soll am Montagabend zum Schwimmen ins Wasser gegangen, dann aber nicht mehr aufgetaucht sein. Seine Begleiter informierten die Polizei, die noch am Abend mit einer Suchaktion begann, hieß es. Nun ermittele die Kriminalpolizei.