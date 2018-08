Kriminalität : Vermummte posieren mit Axt auf Polizeigelände in Greifswald

von dpa

21. August 2018, 18:26 Uhr

Etwa 15 Vermummte sollen mit Axt, Hammer und Motorsäge auf dem Gelände des früheren Polizeihauptreviers in Greifswald posiert und sich gegenseitig fotografiert haben. Die Polizei, die von Zeugen am Montagabend informiert worden war, vermutet die Personen eigenen Angaben zufolge im linksextremen Lager. Demnach sollen sie Bengalos angezündet und die Landespolizei verhöhnt haben, wie die Polizei am Dienstag weiter berichtete. Als die alarmierten Beamten kurze Zeit später eintrafen, hatten die Vermummten das Gelände bereits verlassen. Das alte Polizeihauptrevier in Greifswald wird derzeit abgerissen. Dort soll in den kommenden Monaten ein Neubau errichtet werden. Es wird wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.