vergrößern 1 von 1 Foto: Georg-Stefan Russew 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Nov.2017 | 16:19 Uhr

Passanten haben am Montag in einem Wassergraben bei Karlshagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein aufgebrochenes Münzfernrohr entdeckt. Seit Ende Oktober waren an den Seebrücken Zinnowitz und Lubmin solche Fernrohre gestohlen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Geräte sind mehr als 4000 Euro wert.

Polizei PM