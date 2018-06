Kriminalität : Vermutlich Verwirrter belästigt junge Frauen und schlägt zu

von dpa

05. Juni 2018, 14:59 Uhr

Ein vermutlich verwirrter Mann hat Kunden und Angestellte eines Discounters in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) angegriffen und belästigt. Der 27-Jährige soll am frühen Montagabend unter anderem zwei junge Frauen unsittlich berührt und anschließend eine Kassiererin geschlagen haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Daraufhin sei ein 50-jähriger Kunde der Kassiererin zur Hilfe gekommen. Obwohl dem Helfer ins Gesicht geschlagen worden sei, habe er es geschafft, den mutmaßlichen Täter festzuhalten. Auch den eingetroffenen Beamten habe sich der 27-Jährige widersetzt und sie im Polizeirevier angegriffen, woraufhin ihm Handfesseln anlegt worden seien. Er sei später in eine Psychiatrie eingewiesen worden.