Umwelt : Verrostete Munitionen in Nord- und Ostsee: Gefahren steigen

Die von versenkter Weltkriegsmunition ausgehenden Gefahren in Nord- und Ostsee werden künftig immer größer. Dies hätten Feldversuche in der Kieler Bucht gezeigt, sagte Toxikologe Edmund Maser am Donnerstag in Bremerhaven auf der Abschlusskonferenz zum Forschungsprojekt «Daimon». Sobald die Metallhüllen von Bomben oder Granaten weggerostet seien, strömten umso mehr schädliche Substanzen ins Gewässer. Diese würden nachweislich von den Meeresbewohnern aufgenommen und landeten somit auch auf dem Teller der Verbraucher.

von dpa

07. Februar 2019, 15:56 Uhr

Professor Maser und sein Team hatten Muscheln in die Nähe von wenig durchgerosteten Minen gehängt und zum Vergleich an freiliegenden Sprengstoffen. «In dem letzteren Gebiet haben wir einen 50-fach höheren Eintrag von chemischen Substanzen in den Muscheln gemessen. Das war auch für uns sehr überraschend», sagte Maser. Drei Jahre lang hatten internationale Wissenschaftler zu den Risiken geforscht, die von versenkten Kampfstoffen ausgehen.