Verkehr : Verstärkte Maskenpflicht-Kontrollen in Bus und Bahn

Zum Schulstart am Montag hat das Ordnungsamt in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin verstärkte Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen angekündigt. Der Ordnungsdienst der Stadt werde dazu den Nahverkehr unterstützen, kündigte Ordnungsdezernent Bernd Nottebaum am Freitag an. Im Nahverkehr gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

von dpa

31. Juli 2020, 15:08 Uhr