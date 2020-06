Kriminalität : Versuchte Einbrüche in Märkte:  2700 Euro Schaden

von dpa

27. Juni 2020, 15:43 Uhr

Unbekannte haben in Torgelow im Landkreis Vorpommern-Greifswald versucht, in mehrere Einkaufsmärkte einzubrechen. In der Nacht zu Samstag probierten die Täter, die Türen von drei Märkten gewaltsam zu öffnen, wie die Polizei mitteilte. Dies sei den Unbekannten zwar nicht gelungen, doch hätten sie die Eingangstüren dabei erheblich beschädigt. Den Angaben zufolge beläuft sich der Gesamtschaden auf ungefähr 2700 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.