Prozesse : Versuchter Angriff auf Polizistin: Anklage zurückgezogen

Im Prozess um einen versuchten Angriff auf eine Polizistin in Rostock hat die Staatsanwaltschaft die Anklage wegen versuchten Totschlags zurückgezogen. Der 28 Jahre alte Beschuldigte sei vermutlich schuldunfähig und soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft deshalb in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht werden, teilte das Landgericht Rostock am Donnerstag mit. So solle die Allgemeinheit geschützt werden. Über die Einweisung des Mannes soll in der kommenden Woche voraussichtlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Landgericht verhandelt werden.

von dpa

28. März 2019, 10:57 Uhr

Der 28-Jährige soll im Juni 2018 in Rostock randaliert und versucht haben, eine hinzugerufene Polizistin mit einem Messer anzugreifen. Auf Aufforderungen, das Messer wegzulegen, habe er nicht reagiert. Die Beamtin schoss ihm ins Bein, als er laut Gericht noch zwei Meter von ihr entfernt war. Nach der Versorgung in einer Klinik war der Mann zunächst in Untersuchungshaft gekommen und im November in eine Psychiatrie gebracht worden, hieß es.