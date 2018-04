Kriminalität : Versuchter Telefonbetrug in Schwerin

von dpa

27. April 2018, 18:27 Uhr

Ein Mann hat sich in Schwerin am Telefon als Polizist ausgegeben und versucht, Geld zu erbeuten. Der Betrüger sagte den Angerufenen, dass deren Töchter bzw. Enkelinnen nach einem Verkehrsunfall auf dem Polizeirevier Schwerin festgehalten würden und nur gegen die Zahlung einer Kaution wieder freikämen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Opfer hätten in allen Fällen einfach aufgelegt. Laut Polizeiangaben kam es zuletzt auch in den anderen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns zu ähnlichen Anrufen.