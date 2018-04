Prozesse : Versuchter Totschlag: Staatsanwalt fordert dreieinhalb Jahre

von dpa

10. April 2018, 14:40 Uhr

Wegen versuchten Totschlags hat die Schweriner Staatsanwaltschaft dreieinhalb Jahre Haft für einen Lastwagenfahrer gefordert, der einen Schausteller mit einer Stange niedergeschlagen haben soll. Die Tat vor einer Gaststätte in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) liegt bereits neun Jahre zurück. Der Verteidiger forderte am Dienstag vor dem Landgericht Schwerin Freispruch. Es gebe erhebliche Zweifel, dass der heute 32-jährige Angeklagte der Täter sei, sagte er. Das Gericht will am Freitag das Urteil verkünden. Dem Schausteller mussten nach der Tat mehrere Schädelsplitter aus dem Kopf operiert werden. Er musste neu sprechen lernen und leidet noch heute unter den Folgen der Verletzung.