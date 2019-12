Prozesse : Verteidigung bestreitet schwere Körperverletzung

Rostock (dpa/mv) – Im Prozess gegen einen Neurochirurgen am Landgericht Rostock hat die Verteidigung den Vorwurf der vorsätzlichen schweren Körperverletzung vehement bestritten. Der 56 Jahre alte Arzt könne höchstens wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verurteilt werden, weil er sich bei seiner Diagnose vor einer Operation zu sehr auf die Angaben der geschädigten Patientin verlassen habe, sagte die Verteidigung am Montag in ihrem Plädoyer. Sie beantragte, den Mediziner höchstens zu fünf Jahren Haft zu verurteilen.

von dpa

09. Dezember 2019, 15:40 Uhr

Darin wäre jedoch eine Strafe von vier Jahren und sieben Monaten aus einem Betrugsverfahren einbezogen, die der Angeklagte weitgehend verbüßt hat. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer acht Jahre Haft wegen schwerer und gefährlicher Körperverletzung und ein Berufsverbot gefordert. Der Mediziner soll 2010 eine Patientin zu einer unnötigen Halsoperation überredet und diese zudem fehlerhaft ausgeführt haben.